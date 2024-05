Si avvicina a una passante e le strappa la collana d'oro: 20enne arrestato

Si è avvicinato a una donna che passeggiava in via San Giacomo Apostolo, a Cornigliano, e le ha strappato la collana d'oro. Per questo i carabinieri, domenica sera, hanno arrestato un 20enne di origini rumene, nullafacente e senza fissa dimora.

La donna, una 60enne del posto, ha immediatamente chiamato il 112: la centrale operativa dei carabinieri ha avviato le ricerche grazie alla descrizione dello scippatore fornite dalla vittima, inviando in zona tre pattuglie.

Nelle vie limitrofe, intanto, i militari del nucleo radiomobile hanno individuato il ragazzo che si stava allontanando a piedi e lo hanno bloccato. Fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della collana che è stata restituita alla vittima.

Il 20enne è stato portato nelle camere di sicurezza dei carabinieri in attesa del giudizio direttissimo.