Incendio nel centro storico: a fuoco una quindicina di motorini

Incendio nella notte in stradone Sant'Agostino nel centro storico di Genova. Intorno alle ore due di mercoledì 11 ottobre 2023 è stato lanciato l'allarme da alcuni residenti che hanno chiamato il numero di emergenza.

Sul posto, nelle vicinanze della facoltà di architettura, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che hanno coinvolto moto e motorini posteggiati nella zona. Complessivamente sono bruciati una quindicina di mezzi a due ruote, danneggiati anche i vetri di una casa e della stessa sede universitaria, esplosi per il calore emanato dal rogo.

Intervenuta anche la polizia di stato con la scientifica per i necessari accertamenti e per fare luce sulle cause del rogo. Non è escluso si tratti di un gesto volontario, saranno visionate le telecamere di videosorveglianza alla ricerca di eventuali piste da seguire. In basso una foto della situazione in mattinata, inviata da un lettore.