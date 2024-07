Lavori sulle strade di ponente, dall'entroterra alla costa: la mappa e il cronoprogramma

Potenziamenti di segnaletica, riasfaltature e manutenzioni: questo il programma degli interventi programmati dal Municipio Ponente sulle strade dell'entroterra, dalla val Cerusa alla val Leira, dove vive il 20% della popolazione di Voltri, ma anche vicino alla costa. "Complessivamente - spiega l'assessore municipale ai Lavori Davide Siviero - quest'anno Voltri vedrà un impegno di spesa di capitoli facenti capo all'amministrazione municipale di circa 190mila euro, cui si somma l'impegno del Facility Management del Comune per portare avanti ulteriori interventi per 120mila euro per la messa in sicurezza di tratti sensibili delle nostre strade in aree rurali".

Ecco la mappa dei lavori e il cronoprogramma.

Val Cerusa e Val Leira

Sono iniziati nei mesi scorsi i lavori di Aster per la manutenzione della sede stradale e dei parapetti di via Sambugo (località Bruxinetti) e che continueranno anche nei prossimi mesi con interventi su vari tratti di muratura che porteranno salvo imprevisti alla riapertura dei collegamenti pedonali con l'abitato di Sambuco, interrotti da una frana nel 2018.

Sempre nella vallata, entro l'autunno è previsto un intervento di riasfaltatura di un tratto di via alle Fabbriche (zona Croce Rossa) da circa 70mila euro. "Insieme al Comune - sottolinea l'assessore municipale ai Lavori Davide Siviero - ci siamo impegnati a reperire risorse provenienti dalle autorizzazioni di occupazione suolo e non utilizzate nel corso degli anni. Dunque sarà un intervento 'a costo zero' per la pubblica amministrazione".

In Val Leira, invece, entro fine anno, dovrebbero iniziare alcuni interventi di messa in sicurezza di via Carnoli - nella zona vicina alla chiesa di San Bernardo - per mitigare il rischio idrogeologico.

Voltri

Entro la fine dell'autunno dovrebbe essere completata la riasfaltatura di via Buffa, a valle dell'intervento di potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale a tutela degli attraversamenti pedonali, per un valore complessivo di 50mila euro. Verranno anche restaurati - con 15mila euro circa - i marciapiedi di via alla Stazione di Voltri.

In questi giorni è invece stato eseguito il rifacimento della pavimentazione di via Cerusa: "Il Municipio - spiega Siviero - ha preso la decisione di procedere al rifacimento dell’asfaltatura già presente allo stato dell’arte, non ritenendo più procrastinabile la situazione in cui la sede stradale versava da molto tempo, e su cui venivano riportati tutt’altro che sporadici incidenti dovuti allo stato compromesso della pavimentazione. Abbiamo scelto di utilizzare gli strumenti a disposizione per tutelare l’incolumità dei residenti". Altro intervento in via Sant'Ambrogio di Voltri, eseguito da Aster e terminato giorni fa, per risistemare la pavimentazione ammalorata, dall'importo di più di 10mila euro.