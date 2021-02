Strade genovesi piene di buche, Piciocchi: «In un anno bisogna recuperare tutto l'arretrato»

Sulle strade cittadine le buche sono sempre di più. Durante il question time all'inizio della seduta del consiglio comunale di martedì 2 febbraio Francesco De Benedictis (Fratelli d'Italia) ha sottolineato che queste rappresentano un problema di sicurezza stradale in quanto i motociclisti e gli automobilisti sono spesso obbligati a improvvise deviazioni per evitare danni ai mezzi e alle persone. Per questo il consigliere ha chiesto alla giunta quali interventi sono previsti per la soluzione di questo problema e quali i tempi previsti per tornare a percorrere le in sicurezza le vie di Genova.

Sullo stesso tema anche la richiesta di Mauro Avvenente (Italia Viva): «a che punto è il ripristino dell'asfalto a seguito della posa in opera della fibra ottica in alcune zone della città; sulle alture di Pegli aspettano questo intervento dal gennaio 2018. E ancora, chi dovrà effettuare i controlli sulla corretta esecuzione dei lavori in oggetto?».

La replica dell'assessore Pietro Piciocchi: «A prescindere dal normale deteriorarsi dell'asfalto, per il quale Aster pone in essere, periodicamente, i lavori insieme con i Municipi (e a questa finalità abbiamo destinato maggiori fondi), sono chiaramente i grandi utenti - a esempio Open Fiber -, a provocare i maggiori disagi a causa della posa della fibra ottica».

«Per questo abbiamo predisposto una programmazione molto analitica con Aster e la direzione Strade per il recupero della sicurezza delle vie di Genova: nel giro di un anno deve essere recuperato tutto l'arretrato delle coperture degli scavi - ha chiarito Piciocchi. Questo cronoprogramma verrà condiviso con i Municipi in modo che siano a conoscenza degli interventi che sono già iniziati. Mi impegno sin d’ora a intervenire in una prossima commissione consiliare per comunicare nel dettaglio tutti gli interventi».