Torre Piloti, la strada davanti alla Capitaneria di Porto sarà intitolata alle vittime

La strada antistante l’accesso alla Capitaneria di Porto sarà intitolata alle vittime del crollo della Torre Piloti. Lo ha annunciato l’ammiraglio Sergio Liardo durante la commemorazione, ringraziando la civica amministrazione.

Sono trascorsi nove anni dal 7 maggio 2013, giorno del crollo della Torre piloti a Molo Giano e ieri - sabato 7 maggio 2022 - la città ha ricordato il tragico evento con una doppia commemorazione.

La messa in suffragio dei caduti - nella chiesa San Marco del Molo - è stata celebrata da monsignor Anselmi, insieme a Don Fabio Pagnin, cappellano militare, e al diacono Massimo Franzo della Stella Maris. Presenti le massime autorità cittadine.

Al termine della funzione le autorità e i familiari hanno raggiunto la Stele ad perpetuam rei memoriam per la posa di una corona in ricordo, nell’area adiacente alla banchina motovedette delle Guardia costiera in Porto Antico. Sulla stele commemorativa sono incisi i nomi delle nove vittime facenti parte del personale di bordo e di terra militare e civile: Daniele Fratantonio, Giovanni Iacoviello, Davide Morella, Marco De Candussio, Giuseppe Tusa, Francesco Cetrola, Michele Robazza, Sergio Basso, Maurizio Potenza.

Alle 22.59, il suono delle sirene delle navi presenti nel porto di Genova ha ricordato, ancora una volta, il momento del tragico crollo. A Molo Giano i familiari delle vittime si sono ritrovati infine per un momento di raccoglimento privato.