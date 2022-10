Lavori sulla Ss 45 della Val Trebbia, nel 2023 l'appalto per secondo e terzo lotto

Stato dei lavori del secondo e terzo lotto sulla Strada Statale 45 della Val Trebbia. Questo l'oggetto di un'interrogazione, presentata durante la seduta del consiglio regionale di martedì 4 ottobre da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno).

Con l'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, il consigliere ha chiesto alla giunta quali sono i tempi di realizzazione dei lavori del secondo e terzo lotto per la Strada Statale della Val Trebbia e quali iniziative può mettere in atto per risolvere la mancanza di copertura di rete telefonica lungo la stessa strada.

Il consigliere ha rilevato che i lotti mancanti sono stati autorizzati e finanziati, ma che i lavori sono da tempo rimandati e che 10 chilometri del percorso sono privi della copertura di rete.

L'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha illustrato la relazione in merito di Anas da cui emerge che nel corso del 2023 si possa procedere con l'appalto dei lavori. Per quanto concerne il potenziamento del segnale telefonico Anas ha chiarito di non avere alcun obbligo né competenza formale in merito in quanto sono i gestori telefonici a dover garantire la necessaria copertura telefonica sul territorio nazionale.