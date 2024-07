La strada del Turchino chiude per 5 giorni: organizzate navette con i treni

Chiude per cinque giorni la strada statale del Turchino per lavori alla linea ferroviaria. I Comuni della Valle Stura hanno ottenuto la concentrazione dei lavori solo in orari notturni, dunque di giorno la strada sarà aperta.

Attraverso un'interlocuzione diretta con Rfi e Trenitalia, sono state garantite navette "spola" che collegano Rossiglione a Ovada e Campo Ligure: quella in partenza alle 5,27 partirà direttamente da Rossiglione, quella delle 6,32 per Genova e delle 6,31 per Acqui vedranno il proprio transito garantito all'orario previsto e permetterà i collegamenti con gli altri due comuni, in direzione nord e sud.

In questo periodo saranno sospese, per limitare i disagi, le chiusure dell'autostrada A26: "Al tavolo prefettizio di Alessandria - comunica il Comune di Rossiglione - ci è stata confermata la sospensione delle chiusure autostradali, come richiesto dalle nostre amministrazioni".

Nel dettaglio, dopo la prima chiusura di questa notte, la statale del Turchino sarà chiusa al km 73+200 dalle 22 alle 24 di oggi, poi martedì sempre al km 73+200 da mezzanotte alle 2 del mattino, e al km 72+000 dalle 2 alle 6.

Mercoledì invece strada chiusa al km 73+200 dalle 2 alle 6, e dalle 22 alle 24.

Infine giovedì ultimo giorno di chiusura: dal km 73+200 da mezzanotte alle 2, e poi al km 72+000 dalle 2 alle 6 del mattino.