VIDEO | Vagavano sulla statale tra le auto: salvati due cavalli e un asino

Un capo cantoniere Anas, per salvare gli animali e non creare problemi di sicurezza agli automobilisti, ha allestito un recinto temporaneo sfruttando le barriere laterali di sicurezza e il nastro segnaletico bianco e rosso

Avventura a lieto fine per due cavalli e un asino che vagavano per la strada, messi in salvo dal capo cantoniere Anas Diego Calabrese: è successo sulla statale 45 di Val Trebbia, all’altezza della galleria Costafontana, a Torriglia: è stato così evitato il peggio per automobilisti e motociclisti, e ovviamente anche per gli stessi animali.

Ricevuta la segnalazione da parte di un automobilista, Calabrese si è immediatamente recato sul posto trovando i tre animali che effettivamente stavano occupavando metà carreggiata della SS45 in direzione Piacenza/Genova. A quel punto il capo cantoniere li ha indirizzati su una via comunale vicina al bosco, avvisando contestualmente le forze dell’ordine.

Ma i tre animali in breve tempo hanno fatto dietro front, ritornando sulla carreggiata principale e dirigendosi verso la galleria Madonna di Montebruno, Calabrese ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni e ha provveduto a indirizzarli in sicurezza in un’area Anas vicino alla statale dove ha creato un recinto temporaneo sfruttando le barriere laterali di sicurezza e il nastro segnaletico bianco e rosso, al fine di evitare ulteriori e pericolosi spostamenti degli animali sulla statale.

I carabinieri di Torriglia hanno rintracciato i proprietari che hanno riportato i due cavalli e l’asino nei loro recinti. Grazie al tempestivo intervento del capo cantoniere l’episodio non ha avuto ripercussioni per gli utenti della strada né per gli animali in esplorazione lungo la statale.