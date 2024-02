Statale 45, entro l'anno il via ai lavori tra Torriglia e Montebruno

Buone notizie per gli abitanti della val Trebbia. Entro il 2024 è previsto l'avvio dei lavori tra Torriglie e Montebruno, come spiegano i consiglieri regionali della Lega, Sonia Viale e Sandro Garibaldi (presidente della III commissione Attività produttive).

"Accogliamo con soddisfazione l'arrivo di ulteriori risorse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - commentano Viale e Garibaldi -, che per la Liguria prevede un significativo incremento di spesa per riqualificazione e potenziamento della rete stradale, tenuto conto delle risorse già allocate e di quelle stanziate negli anni 2023-2024 per il finanziamento del contratto di programma di Anas".

"In particolare - proseguono Viale e Garibaldi -, tra le opere considerate prioritarie, per quest'anno è previsto l'avvio dei lavori sulla strada statale 45 della val Trebbia fra Torriglia e Montebruno. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per migliorare la viabilità dell'entroterra genovese".

"Grazie al ministro Matteo Salvini e al vice ministro Edoardo Rixi, che al contrario di qualcun altro passano dalle parole ai fatti. Inoltre - concludono -, ricordiamo che eventuali risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 consentiranno di finanziare ulteriori interventi programmati nel territorio ligure".