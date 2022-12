Frana a Lumarzo, prevista in serata la riapertura della strada

Dal pomeriggio di giovedì 8 dicembre i tecnici e le maestranze della Città Metropolitana sono all’opera sulla Strada Provinciale 77 di Boasi, a Lumarzo, a causa di una frana.

Franco Senarega, consigliere delegato alla viabilità della Città Metropolitana di Genova, nella mattinata del 9 dicembre ha fatto un sopralluogo per confrontarsi con il personale che sta operando sul tratto chiuso. La previsione è di riaprire il tratto attualmente interdetto al traffico in prima serata.

“Pur in presenza di avverse condizioni meteorologiche, i tecnici della Città Metropolitana stanno lavorando per la rimozione dei macigni franati utilizzando 4 mezzi pesanti, e contestualmente monitorano la situazione del versante interessato dallo smottamento procedendo con la sistemazione di blocchi in calcestruzzo a protezione della sede viabile - ha commentato Franco Senarega - quindi confido che la strada provinciale 77 al km 3+700 possa essere già riaperta su entrambi i sensi di marcia dalla serata di oggi”.