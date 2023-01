Strada provinciale di Praglia, a febbraio i lavori sul tratto a senso unico alternato

Nella mattinata di mercoledì 25 gennaio, in un incontro tra Città Metropolitana di Genova, Comune di Ceranesi e Cociv, sono state illustrate le fasi operative e le modalità di esecuzione dei lavori sul tratto al Km 1 della Sp4 di Praglia, attualmente interessato da circolazione a senso unico alternato regolata da impianto semaforico. La strada era stata interessata dalla frana di un muro causata dal maltempo nel 2019.

A febbraio inizieranno le prime opere propedeutiche alla realizzazione del cantiere, che porterà successivamente al consolidamento del fronte ed all’allargamento della sede stradale.

Il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Franco Senarega, presente all’incontro, ha giudicato il confronto di oggi molto utile per condividere gli accorgimenti che saranno assunti per ridurre al minimo il disagio all’utenza in transito.