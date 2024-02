Cede il muro di sostegno della strada: stabiliti gli interventi da fare

Il caso della strada di Murta finisce in consiglio comunale: dopo la lettera del presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo, arrivata stamattina sul tavolo dell'assessore Avvenente, il tema è stato portato in consiglio comunale anche da Alessio Bevilacqua (Lega).

Attualmente un tratto di via Massuccone Mazzini, lo ricordiamo, è regolato da un semaforo dopo il cedimento di un muro di sostegno della strada e attualmente si percorre a senso unico alternato. Questo ha causato la preoccupazione di centinaia di cittadini che vivono nella parte superiore di Murta, dove si trova anche una scuola: la strada, d'altra parte, è l’unica che conduce alla collina e che serve molti residenti.

Una strada che serve centinaia di cittadini

"Qui passa anche l'autobus di linea 74, unico mezzo di trasporto pubblico che porta in piazza della Chiesa di Murta - ricorda Bevilacqua - luogo che molti conoscono per via della Sagra della Zucca che ogni anno vede la presenza di decine di migliaia di persone. È stata riscontrata l'ipotesi di un peggioramento della situazione della strada nel medio periodo, sono previsti interventi? E quando?".

Il 7 marzo si terrà un incontro tra l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente e il vicesindaco Pietro Piciocchi proprio per analizzare la situazione: "Il cedimento della strada riscontrato all’altezza del civico 40 - dice Avvenente - è oggetto di monitoraggio fin dall’inizio di gennaio. È stato accertato un rapido e progressivo aggravamento della situazione che ha reso necessaria l’installazione di un semaforo".

Gli interventi da fare

È stato inoltre accertato l’abbassamento della massicciata stradale dovuto al cedimento del muro di sostegno, una vecchia costruzione di pietra e calcestruzzo alta 4 metri. Si dovrà dunque procedere con un intervento di sistemazione del muro: "Per realizzarlo occorrerà realizzare una palificata di sostegno per 25 metri lineari di lunghezza - spiega Avvenente -. Abbiamo già preso contatto con i proprietari dei terreni per la pulizia dell’area da ogni forma di ingombro, al fine di poter effettuare tutti i sopralluoghi tecnici e le verifiche del caso, propedeutiche ad avere l’ok all’esecuzione dei lavori. Si tratta di un intervento molto complesso e di entità economica importante".

Nello stesso incontro si parlerà anche del tratto di strada che porta a Cesino, davanti al cimitero, un’altra situazione critica evidenziata da Bevilacqua: "L’augurio - dice il consigliere del Carroccio, che ha portato in aula i temi così come altre sue colleghe hanno fatto in Municipio - è quello che gli interventi di messa in sicurezza possano partire nel più breve tempo possibile".