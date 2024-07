Ordigno bellico, lungomare Canepa chiuso e traffico in tilt: pesanti disagi

Strada Guido Rossa chiusa e pesantissime ripercussioni sul traffico cittadino a causa del ritrovamento di un ordigno bellico in porto.

L'ordigno sarebbe strato trovato durante alcuni lavori al terminal San Giorgio.

Sul posto sono presenti gli artificieri dell'Esercito, ma per permettere loro di entrare in azione, la zona è stata chiusa al traffico verso le 17. Il traffico è stato deviato in via Cornigliano, ma si registrano ingenti disagi per gli automobilisti.

Sulle autostrade non va meglio, con coda tra Pegli e Genova Ovest. Coda di 3 km anche tra Genova Aeroporto e Pra' per veicolo in avaria.