Una delle prime strade intitolate a Silvio Berlusconi sarà in Liguria

Una delle prime strade dedicate a Silvio Berlusconi - morto il 12 giugno scorso - sarà a Portofino: a darne notizia ufficialmente è Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria,

Portofino è un borgo al quale l'ex Presidente del Consiglio era da sempre legato e dove oggi vive il figlio Pier Silvio con la sua famiglia. La passeggiata che dal centro va a Villa dell’Olivetta, prima dimora portofinese di Berlusconi, porterà il suo nome: un'altra notizia destinata con tutta probabilità a dividere l'opinione pubblica, come già successo per il minuto di silenzio in consiglio regionale e comunale e per il messaggio sul maxischermo del palazzo della Regione.

"Le sue vacanze, il suo ristorante preferito, le chiacchierate in piazzetta e al Castello di Paraggi - commenta Toti sui suoi proifili social - ricordarlo qui, così, ci sembrava la cosa più giusta. E questa strada, che con il sindaco Viacava inaugureremo proprio il 29 settembre data del suo compleanno, sarà per sempre il segno del legame speciale tra Berlusconi e la Liguria".

Certo, per intitolare una strada a qualcuno la legge prevede che debbano essere passati almeno dieci anni dalla sua morte. Fatta però eccezione se il personaggio in questione vanta particolari meriti nei confronti dello Stato: proprio a questo particolare si appella il Comune di Portofino, che invierà la richiesta di deroga al prefetto di Genova.