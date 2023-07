Tir sbaglia percorso e rimane incastrato, strada chiusa per un'ora

Tir incastrato sulle strade di Genova nella prima mattina di lunedì 17 luglio: è successo sulle alture di Molassana, verso le 5,20, quando un autoarticolato probabilmente tratto in inganno dal navigatore ha imboccato via Allende rimanendo poi bloccato in via di Pino all'altezza del campo sportivo Federico Mario Boero. Non è la prima volta che succede proprio in quella strada.

Via Allende è stata così momentaneamente chiusa al transito per permettere alla polizia locale di lavorare per disincastrare il mezzo: dopo un'ora di lavoro, la criticità è stata risolta ed è stato possibile riaprire la strada.