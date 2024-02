Masso sulla strada: la statale resta chiusa, torna l'incubo per la Valle Stura

Resta chiusa la strada statale 456 del Turchino in località Gnocchetto e torna l'incubo per gli abitanti della Valle Stura, sul versante della Città Metropolitana di Genova, che già in passato avevano subito enormi disagi a causa di una frana proprio in quella zona.

Ieri, domenica 25 febbraio, la caduta di un masso sulla carreggiata ha fatto scattare l'allarme e la strada è stata chiusa, prima solo a senso unico alternato e poi definitivamente.

Ipotesi caduta altri massi: le risposte arriveranno da Anas

Oggi il maltempo non aiuta: "Stamattina - riferisce la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo - ci siamo recati nuovamente sul cantiere e abbiamo assistito alla salita dei rocciatori della squadra di Carmagnola lungo il fronte all'altezza del km 77 + 600". I tecnici dovranno valutare la stabilità della collina ma soprattutto l'eventuale rischio di caduta di altri massi: risposte arriveranno da Anas Torino.

"Le precipitazioni piuttosto intense di questo momento - dice ancora Piccardo - potrebbero impedire alla squadra di arrivare fino in cima che, tuttavia, sta salendo e acquisendo elementi per le valutazioni sulla solidità del fronte".

La viabilità alternativa stretta e impervia

Agli automobilisti non resta che percorrere la strada alternativa del Termo/Costa di Ovada, ma con la massima prudenza: "La strada è stretta e impervia, assolutamente non adatta a forti velocità" dice Piccardo che insiste a definire la strada statale del Turchino di "vitale importanza" per la vallata. Si tratta infatti della principale arteria di collegamento tra Liguria e Piemonte: "La sua chiusura rappresenta un disagio enorme e vogliamo scongiurare con tutte le nostre forze di rivivere l'incubo dell'alluvione 2019. Siamo in stretto contatto con il gestore della strada, auspicando possa essere riaperta al più presto in sicurezza".