La casa abbandonata da 100 anni diventa azienda agricola e lancia il nat-working: "L'ufficio nella natura"

Quella della Tabacca, azienda agricola alle spalle di Voltri, è una storia da film: da rudere abbandonato da più di cent'anni, di proprietà di uno psichiatra di Torino, a presidio lavorativo e sociale in mezzo alla natura. Talmente tanto immerso nei boschi che, a causa della scarsità di parcheggi, è difficile arrivare in auto e gli ospiti - almeno per i grandi eventi - devono camminare per una decina di minuti immersi nel verde. La ricompensa, però, vale lo sforzo, tra la quiete e il panorama.

E infatti l'esperimento - avviato ormai circa 13 anni fa - ha funzionato e alla Tabacca si pensa a nuove iniziative. Una su tutte, il "nat-working", uno spazio per il co-working studiato insieme con la facoltà di Architettura dell'Università di Genova e pensato per chi ha esigenza di lavorare con pc e internet, ma immerso in un contesto rilassante e lontano dal trambusto della città.

Dietro al successo della Tabacca c'è lo spirito di iniziativa di Giorgia Bocca, che si occupa di sociale e formazione ambientale, e di Francesca Bottero, operatrice forestale agricola: "Abbiamo unito le competenze e la visione comune di poter lavorare in un luogo come questo - racconta Giorgia - cioè un'azienda agricola con una particolare attenzione verso l'ecologia e il sociale".

L'avventura agricola di Giorgia e Francesca inizia qualche anno prima della Tabacca, circa 15 anni fa, sempre a ponente: "Eravamo a Vesima sui terreni del marchese Cattaneo Adorno, avevamo iniziato a portare avanti un buon lavoro politico, sociale e di dialogo con la comunità per restituire la terra ai giovani agricoltori, ma il percorso non ha portato ai risultati sperati".

La casa rurale abbandonata da 100 anni: "Era di uno psichiatra, voleva regalarla a qualcuno impegnato nel sociale"

Poi, grazie al passaparola, le due hanno conosciuto uno psichiatra di Torino, Angelo Grillo, proprietario di una casa contadina ormai abbandonata da più di cento anni, a una ventina di minuti in auto da Voltri, nei pressi della frazione Ravin: "Voleva donarla a qualcuno che potesse portare anche un valore sociale. Così siamo andate a vederla, circa 13 anni fa, e ci siamo subito innamorate del posto, una tipica casa rurale ligure rivolta verso i monti, a 380 metri sul livello del mare, totalmente circondata da un bosco".

Un azzardo perché all'epoca non c'era nemmeno una strada per arrivare alla Tabacca: "Ma la molla che ci ha spinte a prendere la casa è stato il sogno che avevamo da sempre, costruire un luogo in un contesto naturale con un'attenzione particolare all'ecologia e allo stesso tempo con una missione sociale. Il dottor Grillo ci ha dato fiducia da subito, abbiamo impiegato due anni per risolvere le pratiche amministrative e poi abbiamo iniziato a progettare in modo ecologico".

L'azienda agricola tra ecologia, sociale e tecnologia

Così Francesca e Giorgia hanno iniziato con un'analisi del luogo dal punto di vista di risorse e criticità per poi arrivare al restauro vero e proprio, cercando di impattare il meno possibile sull'ambiente. Un lavoro molto lungo e che in parte deve ancora concludersi con un ultimo cantiere in fase di ultimazione. Tutto questo tempo perché non c'era neanche una strada vera e propria, arrivata appena tre anni fa: le proprietarie riescono ad arrivare in auto ma i parcheggi sono pochi, dunque per gli eventi i visitatori sono invitati ad arrivare a piedi, posteggiando a una decina di minuti di cammino.

La casa rispetta una serie di requisiti ecologici: "La coibentazione è effettuata con balle di paglia, il tetto ha i pannelli solari, abbiamo un impianto di fitodepurazione per il ciclo dell'acqua. Poi con il tempo siamo diventate azienda agricola, facciamo coltura sostenibile e ci occupiamo di inclusione sociale, sensibilizzazione nei confronti della gestione dell'acqua e dei cambiamenti climatici".

Sempre con un occhio rivolto alla tecnologia: "Non siamo tornate negli anni '50 - ridono Giorgia e Francesca - lavoriamo tranquillamente qui con connessione wi-fi e computer, abbiamo tutto cercando di minimizzare l'impatto sull'ambiente".

L'azienda agricola si occupa di coltivare varie tipologie di piante e prodotti di stagione, fiori edibili, dispone di un frutteto agroforestale, produce trasformati e si occupa di attività sociali, inclusione, campi estivi ed eventi culturali: il prossimo sarà il 20 luglio sul tema della botanica sociale.

Il nat-working: quando l'ufficio è il prato

Come scritto sopra, c'è ancora un ultimo cantiere in fase di ultimazione. Quando sarà tutto pronto, partiranno a breve altre iniziative: una è la ristorazione con prodotti chilometro zero coltivati dall'azienda, l'altra è il nat-working, uno spazio per lavorare e studiare insieme immersi nella natura. Una sorta di co-working, insomma, dove l'ufficio è immerso nel verde. Con tutte le comodità tecnologiche, dal wi-fi alla stampante.

"È un progetto che esiste a livello nazionale - specificano Giorgia e Francesca - aderiamo a una rete di soggetti in tutta Italia che offrono a studenti e lavoratori di lavorare e studiare in strutture a contatto con la natura. Da noi partirà il prossimo anno, nel frattempo stiamo cercando di progettare l'area adibita a nat-working con la facoltà di Architettura. Le postazioni saranno immerse nel verde, le persone potranno venire, lavorare, farsi da mangiare, ma anche camminare nei boschi e rilassarsi davanti al panorama".