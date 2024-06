Treni, altro stop alla circolazione: orari e giorni delle chiusure

Proseguono i lavori legati al potenziamento infrastrutturale nel nodo di Genova e quelli relativi al terzo valico con la realizzazione del bivio Polcevera, motivo per cui scattano nuove chiusure e modifiche al servizio ferroviario nei prossimi fine settimana.

Circolazione sospesa tra Genova e Campo Ligure

Nei prossimi fine settimana, 8-9, 15-16 e 22-23 giugno, stop alla circolazione tra Brignole e Campo Ligure sulla linea Genova-Acqui Terme. La chiusura scatterà alle il sabato alle 00:01 e andrà avanti fino alle ore 22 della domenica.

I bus sostitutivi

I treni regionali circoleranno tra le stazioni di Acqui Terme e di Campo Ligure-Masone e viceversa. È prevista la riprogrammazione del servizio con bus tra le stazioni di Campo Ligure-Masone e Genova Brignole e viceversa con fermata a Genova Cornigliano, Sampierdarena e Piazza Principe e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. "I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto - si legge in una nota -, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. I canali di acquisto sono aggiornati, informazioni dettagliate sul sito www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800.89.20.21".

Stazione sotterranea di Principe chiusa

Inoltre per interventi programmati sulla linea Voltri- Brignole nei pressi di Genova Santa Limbania, dal 7 al 10, dal 14 al 17 e dal 21 al 24 giugno non sarà utilizzabile l’itinerario per la stazione sotterranea di Genova Piazza Principe, i treni arriveranno e partiranno dalla stazione in superficie e non potranno effettuare fermata alla fermata di Genova Via di Francia.

