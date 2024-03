Treni: fine settimana di modifiche con stop alla circolazione

Modifiche alla circolazione ferroviaria nel fine settimana per gli interventi di potenziamento infrastrutturale nell’ambito del progetto unico Terzo Valico/Nodo di Genova, per la realizzazione dei due nuovi binari tra Principe e Brignole e per la realizzazione del nuovo Bivio Polcevera.

Stop ai treni tra Genova e Campo Ligure

Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana, dalle ore 14 di sabato 23 alle ore 22 di domenica 24 marzo la circolazione sulla linea Genova-Acqui Terme sarà sospesa tra Genova e Campo Ligure e dalle 22.30 di venerdì 22 alle ore 4.00 di lunedì 25 marzo la linea sotterranea di Genova Piazza Principe non sarà percorribile.

I servizi sostitutivi

Dalle ore 14 di sabato 23 alle ore 22 di domenica 24 marzo: sulla linea Genova-Acqui Terme i treni del Regionale faranno capolinea nella stazione di Campo Ligure; tra Campo Ligure-Masone e Genova sarà attivo un servizio bus che non effettuerà fermata nelle stazioni genovesi di Borzoli, Costa di Sestri Ponente, Granara, Acquasanta e Mele. Sulla linea Genova-Arquata Scrivia i treni del Regionale percorreranno un itinerario alternativo modificano l’orario anche con anticipi e non fermeranno a Genova Rivarolo e Genova Sampierdarena. La stazione di Genova Sampierdarena è raggiungibile con i treni della linea Genova-Savona-Ventimiglia.

Dalle ore 22.30 di venerdì 22 alle ore 4.00 di lunedì 25 marzo: alcuni treni del Regionale in circolazione nel nodo di Genova non utilizzeranno la linea sotterranea a Genova Piazza Principe, utilizzeranno i binari in superficie e non fermeranno a Genova via di Francia

Si legge nella nota delle Ferrovie: "I posti disponibili sui bus in circolazione, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21".

I lavori in corso

Il quadruplicamento tra le stazioni di Genova Voltri e di Genova Sampierdarena rientra in una delle quattro aree di intervento del progetto di potenziamento del Nodo di Genova e prevede la realizzazione di una nuova tratta a doppio binario (galleria Polcevera), che si aggiungerà all’esistente tracciato costiero. I due nuovi binari saranno dedicati ai treni a lunga percorrenza, ai regionali veloci e ai treni merci, permettendo quindi la specializzazione della tratta costiera per il traffico regionale metropolitano. Il nuovo tracciato, realizzato in prosecuzione di una tratta già in esercizio (bretella di Prà), sarà interconnesso anche al Terzo Valico dei Giovi e permetterà quindi l’inoltro sulla nuova linea di valico dei treni merci con origine/destino nello scalo merci della stazione di Genova Voltri, a servizio del Porto di Prà, e dei treni provenienti da ponente.

"L’insieme degli interventi del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova - spiegano le Ferrovie dello Stato - consentirà di incrementare di oltre il 40% i volumi di traffico dei treni passeggeri nell’area genovese e di quasi il 50% i volumi del traffico merci. In particolare, per quanto riguarda l’offerta di Trasporto Pubblico Locale, in base all’Accordo Quadro tra RFI e Regione Liguria, la separazione e rimodulazione dei flussi permetterà l’inserimento sulla tratta Genova Voltri-Genova Sampierdarena di maggiori collegamenti con nuove fermate a Genova Pra’-Palmaro e Genova Aeroporto/Erzelli ad integrazione dell’offerta attuale".