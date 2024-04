"Stop armi a Israele": blitz di Ultima generazione e Palestina libera sul tetto della Leonardo

Blitz di due attivisti aderenti alle campagne di Palestina Libera e Ultima Generazione all'alba di giovedì 25 aprile.

Verso le 5 del mattino, due persone si sono arrampicate sopra uno dei tetti di una delle sedi della Leonardo in via Hermada, a Sestri Ponente, per compiere un'azione di "disobbedienza civile nonviolenta".

Dopo aver raggiunto il ponte, hanno sventolato la bandiera palestinese con un banner che riportava il nome della campagna: "Palestina Libera". Lo rendono noto le stesse organizzazioni in un comunicato.

Ultima Generazione ha partecipato a questa azione chiedendo che gli investimenti negli armamenti possano invece essere investiti in un fondo riparazione in supporto ai cittadini italiani in caso di disastri naturali. La richiesta di Palestina Libera è di fermare l'export di armi prodotte in Italia verso Israele.