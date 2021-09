Addio a Stelvio Becchetti, primario del Gaslini

Lutto all'ospedale Gaslini. "Oggi è mancato il Prof Stelvio Becchetti, Primario emerito dell’Istituto", si legge in un post, apparso sui canali social dell'ospedale pediatrico venerdì 24 settembre 2021.

"Era un profondo conoscitore della colonna vertebrale - prosegue il post -, la sua vita e i suoi studi lo avevano portato in Francia ove aveva contribuito all'approfondimento della conoscenza dei meccanismi patogenetici delle deformità vertebrali ed a brevettare un corsetto ortopedico per la correzione della scoliosi".

"Dopo una lunga carriera come Aiuto e poi Primario della I Divisione di Ortopedia - proseguono dal Gaslini - era divenuto Direttore della U.O. Ortopedia, dedicando la sua attività alla fusione delle due Divisioni. La sua attività clinica e scientifica rimarrà sempre di guida per gli ortopedici Pediatrici che lo hanno conosciuto e per quelli che, leggendo le sue pubblicazioni, conosceranno il suo rigore scientifico e le sue intuizioni cliniche".

"Sempre gentile, umano e disponibile con i bambini, le loro famiglie e tutti i colleghi, lo ricorderemo sempre con gratitudine e affetto", conclude il post.