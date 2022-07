Università e mondo della cultura in lutto, addio al professor Monti Bragadin

Mondo della cultura e università in lutto per la scomparsa di Stefano Monti Bragadin, professore universitario presso la facoltà di scienze politiche scomparso all'età di 80 anni. Sociologo ed esperto di comunicazione politica, fu anche dirigente del Partito Liberale e il primo coordinatore del corso di laurea in Informazione ed Editoria. Lascia la moglie Raffaella e la figlia Marica.

Il funerale sarà celebrato martedì 5 luglio, alle ore 10, nella Parrocchia di Nostra Signora delle Grazie e San Gerolamo di Corso Firenze, nel quartiere di Castelletto.

Tante le manifestazioni di cordoglio sui social e in via ufficiale da parte di associazioni, studenti, ex colleghi ed esponenti politici.