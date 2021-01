Senza biglietto e ubriaco vuole salire sul treno, al rifiuto scatena il caos in stazione

Ha scatenato il caos in stazione a Voltri perché, ubriaco, voleva salire sul treno senza il biglietto.

È successo lunedì pomeriggio, a intervenire i poliziotti del commissariato di Sestri Ponente, chiamati dal personale della stazione. Gli agenti hanno raggiunto l'uomo e gli hanno chiesto i documenti, una richiesta che ha scatenato la sua reazione violenta.

Una volta accompagnato negli uffici, l'uomo è stato identificato in un 53enne di origini algerine, denunciato per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e sanzionato per ubriachezza.