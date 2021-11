In stazione con coltello a tre lame, denunciato

Ponte di Ognissanti di lavoro per gli agenti della polfer di Genova Principe.

Nei giorni scorsi, un cittadino albanese di 19 anni, fermato per un controllo, è stato trovato con un coltello a serramanico a tre lame in tasca. Con precedenti penali a suo carico, è stato denunciato e l'arma posta sotto sequestro.

Sempre in stazione a Principe, un cittadino della Repubblica Dominicana di 25 anni, sottoposto agli arresti domiciliari dal Tribunale di Genova, è stato sorpreso fuori della sua abitazione senza l’autorizzazione del Giudice.

Durante il controllo gli agenti della Polfer lo hanno anche trovato in possesso di una modica quantità di sostanza oppiacea. L’uomo è stato denunciato per evasione e segnalato alla Prefettura per il possesso dello stupefacente.