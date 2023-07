Bus invaso da fumo, fatti scendere i passeggeri

Il fumo che invade l'abitacolo e i passeggeri costretti a scendere dal bus.

È quanto successo questa mattina, martedì 11 luglio, su un mezzo della linea 18 diretto verso ponente. All'altezza della fermata di Stazione Marittima le prime avvisaglie di incendio, finché il fumo non è uscito dal tetto del veicolo.

Ancora sconosciute la cause del guasto che potrebbe essere partito dal quadro elettrico a bordo. L'autista è riuscito a mantenere il controllo e a far scendere tutti. Non risulta nessun ferito o intossicato, diversamente dal grave incendio divampato su un pullman in galleria in A12 domenica scorsa. Il rogo ha causato il ricovero di 37 persone e importanti disagi alla volta del tunnel per cui si viaggia ancora oggi su una carreggiata.