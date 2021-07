Ricercato in tutta Europa, arrestato a Brignole

Un 64enne è stato portato in carcere a Marassi in attesa di estradizione. Deve scontare un anno di reclusione per non aver corrisposto gli alimenti al proprio figlio dal 2013 al 2019

Colpito da mandato di arresto europeo, è stato arrestato in stazione a Brignole. Protagonista della vicenda un cittadino della Repubblica Ceca di 64 anni, senza fissa dimora sul territorio nazionale. Fermato per un controllo nella mattinata di giovedì 29 luglio 2021 nello scalo ferroviario, lo straniero è stato accompagnato in ufficio poiché sprovvisto di documenti.

Dagli accertamenti successivi sulla sua identità è emersa nei suoi riguardi una nota di rintraccio nella banca dati europea Schengen inserita lo scorso mese di giugno dalle autorità della Repubblica Ceca.

Le ulteriori verifiche effettuate con la collaborazione della direzione centrale polizia criminale - servizio per la cooperazione internazionale di polizia - hanno confermato l'attualità del provvedimento, che prevede la pena di un anno di reclusione per non aver corrisposto gli alimenti al proprio figlio dal 2013 al 2019.



In attesa di estradizione, lo straniero è stato accompagnato nel carcere di Marassi a disposizione della Corte d'Appello di Genova.