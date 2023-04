Addio a Stavros del Piccolo Mondo

Lutto nel centro storico di Genova per la scomparsa, a 80 anni, di Stavros Dapergolas, per anni gestore del bar Piccolo Mondo, in via di Ravecca. In queste ore non si contano i messaggi di cordoglio, che stanno comparendo sui social.

Il locale è chiuso dal 2021, ma fino a quel momento ha rappresentato un luogo di ritrovo nei vicoli per giovani e non solo, noto anche per i giochi e i rompicapo che si trovavano al suo interno, alcuni dei quali ideati dallo stesso Stavros.

I funerali di Stavros Dapergolas si terranno giovedì 6 aprile 2023 alle ore 11.30 presso la chiesa di Santa Zita in corso Buenos Aires.