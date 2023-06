"Valutare l'istituzione di stalli rosa", mozione approvata all'unanimità

Tra gli argomenti trattati nel corso della seduta del consiglio comunale di martedì 20 giugno 2023 c'è stata la mozione 70: 'Stalli Rosa', atto presentato dal consigliere di FdI Francesco De Benedictis. La mozione è stata approvata all'unanimità.

Scrive De Benidictis: "Premesso che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (Mims) ha istituito un fondo destinato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni, che istituiscono parcheggi gratuiti riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità motoria ovvero delle donne in stato di gravidanza e che con successivi interventi normativi, in particolare con il decreto-legge 'Infrastrutture', la misura è stata integrata con riferimento alla disciplina dei cosiddetti 'stalli rosa' ossia gli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni e tenuto conto che nella nostra città questa possibilità è possibile nelle aree blu solo pagamento", con questa mozione s'impegnano sindaco e Giunta a: "valutare l'istituzione di stalli rosa al fine di migliorare la mobilità delle donne in stato di gravidanza e delle mamme al fine di facilitare gli accessi ai servizi primari cittadini quali ambulatori, scuola, uffici comunali, strutture sportive".

Sulla stessa sono stati presentati sei emendamenti: di cui cinque dal consigliere dem Simohamed Kaabour e uno dalla consigliera di Vince Genova Arianna Viscogliosi. Sono stati accettati dal proponente tutti gli emendamenti tranne il secondo. L'assessore Gambino ha espresso parere favorevole a nome della Giunta.