Perseguita una donna, stalker in manette

Uno stalker di 34 anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere di Sampierdarena. L'uomo perseguitava una donna della zona ed era già stato colpito da alcuni divieti. Obblighi che ha però violato in diverse occasioni, continuando a infastidire la malcapitata. Alla fine sono scattate le manette.

Non è l'unico arresto dei militari nelle ultime ore, un 37enne di Marassi, originario della Romania, è stato portato in carcere per scontare due anni di reclusione per i reati di lesioni personali e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. Arrestati anche due stranieri a Sampierdarena sorpresi a scambiarsi un panetto di hashish in via Reti e una donna che ha preso a morsi un carabiniere sul bus dopo una lite.

