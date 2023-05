Investì due volte il fratello della fidanzata, condannato a 6 anni e 4 mesi

Sei anni e quattro mesi. Questa la condanna inflitta al giovane stalker, che investì il fratello della fidanzata, oltre a macchiarsi di diversi altri episodi di stalking. I fatti risalgono al 25 maggio 2022, giorno in cui il ragazzo, allora 22enne, era stato arrestato.

Giovedì 18 maggio 2023 c'è stata l'udienza preliminare e il ragazzo, difeso dall'avvocato Licia Sardo di Milano, è stato condannato, in rito abbreviato, per tentato omicidio e stalking. Riconosciute le provvisionali immediatamente esecutive per i danni cagionati alle parti civili, difese dagli avvocati Mauro Casu e Federico Cappellini, ventimila euro per la ragazza e trentamila per il fratello.

Dal giorno dell'arresto a oggi il giovane, trasferito per due volte in una struttura fuori dal carcere, una prima volta ha tentato di evadere, mentre una seconda ha dato in escandescenze, ferendo gravemente un operatore. Comportamento che ha spinto il giudice a farlo tornare in carcere.

Nel maggio 2022 il 23enne, A. I. B., sottoposto a obbligo di dimora nella sua casa di Novara e di firma alla polizia giudiziaria, incurante dei provvedimenti a suo carico, aveva raggiunto Genova con il chiaro intento di continuare nel suo atteggiamento persecutorio.

Sull'auto che aveva utilizzato per scontrare quella del fratello della sua ex era stato trovato un coltello da cucina di 35 centimetri, per il cui possesso era stato denunciato. Dopo aver atteso che la ragazza scendesse per recarsi al lavoro, era entrato in azione, spinto dalla convinzione che la sua relazione si fosse interrotta proprio a causa dell'intervento del fratello della donna.

Quest'ultimo aveva già subito le ire del 22enne a inizio mese, più di preciso il 2 maggio 2022, quando il novarese lo aveva investito con la sua auto, provocandogli diversi traumi, inizialmente giudicati guaribili in trenta giorni, poi la prognosi si è allungata vista la gravità delle ferite.

In seguito a quell'episodio, il 22enne era stato colpito da divieto di avvicinamento alla ragazza e ai suoi familiari, provvedimento che purtroppo non ha sortito gli effetti sperati. Dopo oltre venti giorni di continue minacce telefoniche, accompagnate da foto di spalle della ragazza, come a dire che avrebbe potuto farle del male in qualsiasi momento, era passato di nuovo ai fatti, causando l'incidente che gli è costato l'arresto e ora la condanna.