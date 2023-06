"Taglio la testa a ogni uomo che ti si avvicina", stalker in manette

Nella giornata di lunedì 19 giugno 2023 i poliziotti del commissariato San Fruttuoso hanno arrestato un giovane con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex fidanzata.

L'uomo, italiano di 33 anni, già qualche settimana fa era stato denunciato per stalking e sottoposto a una perquisizione domiciliare poiché aveva minacciato la ex, mandandole foto di una pistola.

Non contento, in queste settimane ha continuato imperterrito nelle condotte persecutorie. Non solo ha provato a introdursi a casa della donna, ma le ha anche inviato numerosi messaggi dove la minacciava e la avvisava che non l'avrebbe mai lasciata andare.

Il 33enne, accecato dalla gelosia, avrebbe minacciato di tagliare la testa a ogni uomo che si fosse avvicinato alla donna, facendo vivere lei e le figlie, di fatto, in un clima di ansia e terrore con continui agguati e minacce.

Raccolti gli elementi, sentiti numerosi testimoni ed effettuata un'ulteriore perquisizione domiciliare, i poliziotti dell'ufficio Fasce Deboli del commissariato San Fruttuoso hanno dato esecuzione alla misura cautelare emessa dalla Procura a carico dell'uomo.