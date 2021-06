Dopo mesi di persecuzioni sfonda la porta di casa della ex: denunciato 31enne

L’uomo si è presentato alla porta della donna per ben due volte in un giorno, nonostante l’intervento della polizia. La seconda volta è riuscito a entrare in casa

Si è presentato sotto casa dell’ex compagna due volte in poche ore, urlando, piangendo e chiedendo di entrare, e la seconda volta - nonostante fosse già intervenuta la polizia - ha forzato la porta ed è entrato in casa.

È l’ennesima storia di persecuzioni e stalking patite da una giovane donna che lunedì si è vista costretta a chiamare due volte la polizia. La prima volta, la donna ha riferito ai poliziotti che l’ex compagno - con cui aveva chiuso la relazione ormai da mesi per comportamenti violenti già denunciati - si era presentato alla sua porta per parlarle, ancora una volta contro la sua volontà.

L’uomo, ancora nelle vicinanze del palazzo, è stato portato in questura e denunciato per stalking. Gli è stato anche notificato un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Genova disposto dal questore, anche alla luce della sua residenza in Piemonte.

Poche ore dopo però gli agenti delle volanti sono dovute tornare al palazzo perché l’uomo si è ripalesato a casa dell' ex fidanzata urlando, suonando insistentemente il campanello e piangendo. La donna non si è fatta convincere ad aprire e il 31enne ha finto di andarsene: nell’attimo in cui l’ex compagna ha socchiuso la porta per controllare, si è lanciato sulla porta, ha rotto il ferro morto ed è riuscito a entrare.

Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato l'ex fidanzato ancora in casa e la donna talmente scossa da avere le convulsioni. L’uomo è stato denunciato per violazione di domicilio e nuovamente per atti persecutori. La vittima, condotta in ospedale, è stata dimessa con 7 giorni di prognosi per le contusioni a braccio e caviglia provocate dall'apertura violenta della porta.