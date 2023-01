Rimessa Amt a Staglieno, il comitato di via Vecchia: "Bocciato il nostro progetto alternativo"

Il comitato di via Vecchia e strade limitrofe replica, a distanza, al sindaco Marco Bucci a proposito del progetto per la nuova rimessa degli autobus a Staglieno. La proposta alternativa presentata dal comitato non è stata capace di convincere l'amministrazione, che resta salda sulla sua idea di abbattere la rimessa esistente, per costruirne una nuova da zero.

"È necessario un chiarimento in merito ad alcune affermazioni del sindaco - scrive il comitato in una nota - che ha dichiarato: 'ai tempi di via Vecchia il comitato diceva di non volere gli espropri, poi siamo andati dai cittadini e abbiamo scoperto che non era così...'. Probabilmente il sindaco, che non è mai venuto nel quartiere ad incontrare i cittadini, non ha interpretato correttamente le richieste del comitato, il quale non ha mai detto di non volere gli espropri, bensì di essere contrario alla demolizione della rimessa storica di Staglieno e alla conseguente ricostruzione della stessa con annesso parcheggio di interscambio".

"Il comitato - prosegue la nota - ha sempre sostenuto che, qualora il progetto fosse stato approvato, gli espropri sarebbero stati assolutamente necessari, in quanto le case in questione sono troppo vicine al cantiere e ci potrebbe essere il pericolo di crolli, a causa delle sollecitazioni dovute alle trivellazioni e al passaggio continuo di mezzi pesanti".

"Considerato che, nonostante la presentazione da parte del comitato di un progetto alternativo predisposto dall'architetto Giovanni Spalla, l'amministrazione ha ritenuto opportuno procedere con il proprio progetto, il comitato - conclude - non può far altro che ritenere la soluzione degli espropri quella più idonea, in piena identità di vedute con i cittadini che rappresenta. Il comitato resta comunque sempre aperto ad un costruttivo confronto".