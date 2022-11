/ Salita alla Chiesa di Staglieno

Pali della luce e cavi abbandonati nella creuza, Piciocchi: "Sanzioneremo"

In via alla Chiesa di Staglieno, il vicesindaco: "Abbandono da parte di ditte terze che hanno operato in zona e che ora andremo a sanzionare, se ci sono aziende che si comportano in questo modo non lavoreranno più per il Comune di Genova"