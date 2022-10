Blitz della polizia locale a Staglieno: piante di marijuana e due pitoni in casa

Piante di marijuana, lampade per l'essicazione e due pitoni. È il risultato di un blitz del reparto di polizia giudiziaria della polizia locale in un appartamento a Staglieno.



In casa un uomo di 30 anni che è stato denunciato con l'accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. Il presunto spacciatore non ha fornito informazioni sulla provenienza dei due rettili e per questo gli agenti hanno richiesto l'intervento del nucleo cites dei dei carabinieri forestali.

I militari fanno sapere che sono in corso accertamenti sulla legale provenienza, seguiti da quelli sul benessere animale con Asl, conclusi i quali si valuterà il sequestro.