Ruba su 17 auto in una notte, incastrato da un'app

Intorno alle 4 di notte di lunedì 4 marzo 2024 la polizia ha arrestato un 27enne nel parcheggio 'Piastra' di Genova Est in Valbisagno. L'uomo è stato sorpreso a rubare all'interno di un'automobile, dai successivi accertamenti sono state trovate altre 16 vetture razziate per un totale di 17.

A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stato un residente della zona che, avendo installato un’apposita applicazione sul cellulare, è stato svegliato nella notte da un allarme che lo avvertiva di una forte vibrazione subita dalla sua auto. L’uomo si è precipitato nel parcheggio, notando immediatamente che il finestrino destro del mezzo era stato rotto e che, dalla vettura vicina, stava uscendo una persona che, vista la sua presenza, ha abbandonato un borsone dandosi alla fuga.

Dopo essersi messo in collegamento con la centrale operativa e aver fornito una dettagliata descrizione, il proprietario dell'automobile si è messo all’inseguimento dello sconosciuto, che aveva nel frattempo raggiunto l’ingresso del Cimitero di Staglieno. Fine corsa perché sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti dell'Upg che l'hanno bloccato. Il ladro aveva uno zaino che conteneva numerosi oggetti, tra cui una pinza multiuso e 70 euro in monetine. Da un successivo controllo all’interno del parcheggio, gli agenti hanno scoperto che altre 16 vetture erano state danneggiate e trafugate. Il 27enne sarà giudicato per direttissima.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp