Incendio nella notte: cagnolino e pulcini salvati dai vigili del fuoco

Incendio nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio 2022 in una baracca adibita a deposito attrezzi in via delle Banchelle sopra il cimitero di Staglieno in Valbisagno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova che sono riusciti a mettere in salvo un cagnolino e cinque pulcini d'oca, la baracca è invece andata completamente distrutta.

Il cucciolo è stato portato nella sede dei pompieri in attesa del recupero della croce gialla per una visita e successivamente restituito al padrone.