Staglieno, al via il bando per i nuovi forni crematori nonostante le proteste

Nonostante le proteste dei comitati di cittadini, è stato pubblicato il 6 gennaio sull'albo pretorio il bando per la progettazione e la realizzazione dei nuovi forni crematori a Staglieno.

"Sia la popolazione sia il municipio, nel ciclo amministrativo precedente, si erano dichiarati contrari per diversi motivi - puntualizza il consigliere comunale Pd Claudio Villa -. In primis per la sicurezza idrogeologica della zona, poi per motivi di viabilità, e infine perché è un'area in cui ci sono case. Non sono stati fatti ulteriori confronti con i cittadini che abitano e lavorano nelle aree circostanti. La struttura, all'interno del cimitero, prevede la cremazione di 4.500 salme all'anno, operando 24 ore su 24, e creando ulteriori problemi alla viabilità della Valbisagno e a quelle attività che già ruotano intorno a Staglieno come marmisti, fiorai e così via. Qui esistono già due forni crematori: adesso verranno realizzati nel primo anno altri due forni, e poi un altro ancora. Ribadisco che siamo vicini al parco dei Forti, alle case. I comitati si erano già dichiarati contrari all'operazione, preoccupati per la salvaguardia del territorio, ma non sono stati ascoltati".

"Garantisco che accetteremo sempre le proposte e le considerazioni di tutti i comitati, in merito a opere come quella dei forni crematori: non è mai stata negata la loro partecipazione - ha tagliato corto l'assessore Marta Brusoni, rispondendo in Aula Rossa -. A tal proposito ricordo che sono state fatte tre commissioni, a maggio e ottobre 2021 e una nel 2022 e i cittadini sono da noi sempre stati ascoltati.