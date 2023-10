Invasione di piccioni, il Comune ingaggia i falchi per allontanarli

Troppi piccioni nel cimitero di Staglieno, una vera e propria invasione. Il Comune ha trovato la soluzione naturale per allontanarli. Attraverso una determina dirigenziale è stato affidato alla ditta 'Sidda Sud' il servizio di allontanamento di volatili a mezzo falconeria, con uno stanziamento di 22.753 euro (iva inclusa). Nel documento viene spiegato che numerosi cittadini hanno segnalato l'eccessiva presenza di volatili all’interno delle gallerie e dei porticati monumentali dei cimiteri cittadini, in particolare in quello di Staglieno. La ditta specializzata con sede a Napoli si occuperà di allontanarli.

"È necessario preservare il decoro e la pulizia del cimitero monumentale meta di numerosi turisti e visitatori - si legge nel documento - limitando il passaggio di piccioni, fonti di sporcizia e degrado. In ragione del valore storico-artistico dei manufatti e delle statue ottocentesche presenti non è possibile procedere alla apposizione di dissuasori fisici al fine dell’allontanamento dei volatili".

Viene poi spiegato che il servizio di allontanamento dei piccioni attraverso i falchi consente di non deturpare il patrimonio monumentale e che si tratta si un sistema idoneo, senza che gli stessi piccioni possano essere oggetto di caccia da parte dei falchi. Sul sito della ditta che fornirà il servizio viene spiegato che: "L'allontanamento a mezzo falchi è un sistema sicuramente efficace e non cruento per bonificare le zone infestate da volatili. Questa tecnica prevede l’immissione di un predatore in un ecosistema in cui questo è venuto a mancare. La presenza dei rapaci fa scattare naturalmente, nelle potenziali prede, l’istinto di autoconservazione. Se la presenza dei rapaci diventa costante e continua, le colonie interrompono il ciclo riproduttivo a causa dell’insorgere della sterilità da stress negli esemplari maschi, portati alla fuga fuori dalla zona d’azione dei falchi. A questo segue l’allontanamento definitivo in siti più sicuri per la nidificazione e la conservazione della colonia stessa". Viene poi affermato che il risultato dei passaggi dei falchi diventa evidente già dalla terza settimana di intervento e che il servizio sfrutta meccanismi completamente naturali.