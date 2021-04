Ventisette furti in tre mesi, arrestato il ladro-campeggiatore

In tre mesi avrebbe messo a segno o tentato ben 27 furti. Per questo all'alba di oggi, martedì 13 aprile 2021, i militari della compagnia carabinieri di Sampierdarena hanno arrestato un 46enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore dei molteplici episodi che hanno molto preoccupato la cittadinanza.

L'articolata attività d'indagine è scaturita a seguito di numerosi furti che si sono susseguiti da parecchi mesi, a partire da marzo dello scorso anno, tra le alture di Arenzano (Crevari) e di Molassana. Il ladro era solito spostarsi unicamente tramite strade secondarie attraversando zone boschive difficilmente percorribili e controllabili dalle forze di polizia, e agire silenziosamente e in solitaria entrando nelle abitazioni mediante l'utilizzo di fori praticati negli infissi con un trapano.

L'identificazione del professionista topo d'appartamento è avvenuta grazie ai continui servizi di osservazione e pedinamento che hanno permesso di localizzarlo nella zona del cimitero di Staglieno. Infatti, nel corso delle indagini, gli investigatori hanno scoperto che il luogo di dimora dell'albanese altro non era che una tenda da campeggio posizionata in una zona boschiva, la quale gli assicurava un certo grado di anonimato, vista anche la difficoltà nel raggiungerne l'ubicazione.

Questa mattina i militari hanno trovato il 46enne proprio all'interno della tenda, dove sono stati rinvenuti punte di trapani, gli indumenti utilizzati durante i furti in abitazione e una cospicua somma di denaro, certamente provento di attività delittuose, considerato anche che l'uomo risulta irregolare sul territorio nazionale e non svolge alcun tipo di attività lavorativa.

Grazie alle operazioni d'identificazione tramite la rilevazione di impronte digitali gli investigatori hanno appurato che l'uomo era ricercato da circa 5 anni, sotto falso nome, in quanto destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furti in abitazione avvenuti nell'anno 2015 in Friuli-Venezia Giulia, e di un ordine di carcerazione emesso per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, avvenuti nell'anno 2004 nella zona di Cuneo, per il quale dovrà scontare la pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione.