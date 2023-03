Stadio Luigi Ferraris: per la riqualificazione si punta sui fondi degli Europei 2032

Sarà possibile, e a quali condizioni, una riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris di Marassi? A chiederlo, il consigliere comunale Alessio Bevilacqua (Lega) in Aula Rossa, domandando il cronoprogramma, i tempi e il tipo di intervento.

"Per quanto riguarda la riqualificazione dello stadio - ha detto l'assessora Francesca Corso - fino a che non verranno assegnati i fondi per gli stadi che ospiteranno Euro 2032, assegnazione che verrà fatta a ottobre 2023, non è prevista una ristrutturazione che preveda un impegno economico. A prescindere da questa manifestazione, le squadre si sono già dette interessate e pronte a progettare una riqualificazione che tenga conto degli standard di questo stadio, e le sue tipicità, senza perdere la caratteristica di uno stadio all’inglese e senza perdere capienza, quindi non inferiore ai 30mila spettatori. Riguardo la viabilità, la progettualità dello stadio dovrà interfacciarsi con quelle che sono le previsioni di nuove infrastrutture, quindi parliamo di Skymetro e Assi di forza, e al momento esistono dei confronti con le direzioni interessate, per capire quale sia la viabilità e come vada a incidere sullo stadio. Infine, in merito allo spostamento delle squadre durante i lavori di riqualificazione non dovrebbe essere necessario salvo situazioni particolari".