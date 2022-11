Wartsila, l'allarme di Fim Cisl: “Serve chiarezza sullo stabilimento di Genova”

"Da parte della direzione Italia di Wartsila nell’incontro con le organizzazioni sindacali sono arrivate zero certezze su tutti gli stabilimenti italiani compreso quello di Genova e questo ci preoccupa molto": inizia così la nota che riporta il grido di allarme di Fim Cisl Liguria, a firma di Fabio Carbonaro, a proposito della situazione della multinazionale che, nei mesi scorsi, ha annunciato lo stop della produzione a Trieste, con 451 esuberi. Ovviamente anche i lavoratori degli altri stabilimenti, compreso quello del capoluogo ligure, sono molto preoccupati per la situazione.

"Si è parlato di produzione di motori possibile fino a marzo 2023 se venisse garantito lo sblocco delle consegne per i motori di Fincantieri da produrre e consegnare ma poi cosa succederà? In questo momento di buia incertezza, la base di Genova, così come le altre in italia, hanno bisogno di capire le reali intenzioni dell’azienda non a parole, ma con progetti, programmi e investimenti in grado di dare gli strumenti per affrontare un presente, a detta dell’azienda, roseo, ma soprattutto ad attrezzarci per le sfide future, garantendo e sviluppando l’occupazione" conclude Carbonaro.