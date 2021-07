Grande squalo bianco avvistato nel Mar Ligure: esemplare da cinque metri

Un grande squalo bianco, di circa cinque metri, è stato avvistato nel mar Ligure al largo di Imperia, gli scatti fotografici di alcuni pescatori sono stati analizzati da un biologo che ha confermato specie e dimensioni.

La notizia è stata riferita dall'associazione ligure di Meteorologia Limet attraverso un post su Facebook in cui si legge: "Sembra proprio che pochi giorni fa il peschereccio Ilde II si sia imbattutto, a largo di Imperia, in un 'Carcharodon carcharias', altrimenti noto come grande squalo bianco. A raccontare il fatto è Carlo Auditore, che si trovava a bordo del peschereccio: un pesce spada aveva appena abboccato all'amo, quando il predatore è arrivato e lo ha azzannato, facendolo a brandelli".

"Precisiamo - conclude Limet - che lo squalo bianco è sempre stato presente nel Mediterraneo: in particolare è documentata un’area di riproduzione tra Sicilia, Malta e Tunisia. Non sono però insoliti sconfinamenti più a nord".