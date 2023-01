Emergenza spugne fritte a Genova: "Cosa intende fare il Comune?"

È finito in consiglio comunale il caso dei frequenti ritrovamenti delle cosiddette "spugne fritte" - i bocconi letali per i cani - negli ultimi mesi: a chiedere provvedimenti alla giunta, il consigliere Federico Barbieri di Genova Domani.

"Si tratta di spugne fritte spesso fatali per i nostri amici a quattro zampe - dice Barbieri -. Intravedo in questa situazione un problema sociale pesante se si arriva addirittura a volere l'eliminazione fisica di queste creature. Chiedo quale tipo di strategia il Comune ha intenzione di intraprendere per tamponare. Rimango a disposizione di eventuali tavoli che vorranno aprirsi per cercare di gestire la situazione implementando anche le aree canine".

L'assessora agli Animali Francesca Corso ha distinto i due argomenti: "Un conto è l'abbandono di polpette avvelenate, l'altro è la gestione delle aree di sgambamento. L'assessorato non era al corrente delle ultime segnalazioni, mai arrivate in Comune, ma ha informato la polizia locale che è l'organo competente per questi comportamenti criminali. I controlli della forza pubblica sono ad ora l'unico strumento che abbiamo per tamponare un fenomeno che purtroppo esiste da tempo. Possiamo fare attività di sensibilizzazione, ma parliamo di criminali che conoscono le conseguenze dei loro gesti, non saprei come sensibilizzarli".

Per quanto riguarda le aree canine, "possiamo lavorare su incentivi ulteriori a utilizzare aree di sgambamento per disincentivare atteggiamenti che possono infastidire questi criminali, comunque non giustificabili. Avevo scritto ai presidenti dei Municipi per sapere quali fossero le attuali zone per far sgambare i cani in ogni territorio, possiamo cercare di implementarle anche se si tratta poi di trovare persone e associazioni che a cui affidarle, che le tengano pulite. Approfondiremo il discorso". Il consigliere Barbieri ha ribadito la propria disponibilità per portare avanti l'argomento.