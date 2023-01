La denuncia: "Spugna fritta lanciata in giardino per avvelenare i cani"

Desta preoccupazione il secondo caso in pochi giorni di bocconi per avvelenare i cani. Dopo la carne con dentro spilli e aghi, trovata a Certosa, a Quinto è stata gettata una spugna fritta nel giardino di una casa dove abitano dei cani.

"Ieri è stata gettata nel giardino di mia madre in via Divisione Acqui una spugna fritta per 'avvelenare' i suoi cani. È gia stata fatta la denuncia. Prestate attenzione ai vostri amici a quattro zampe". Questo il post apparso sul gruppo Facebook 'Sei di Quinto al Mare se..." nella giornata di venerdì 20 gennaio 2023.

L'autrice del post, contattata da GenovaToday, ha riferito che la denuncia è stata sporta presso il commissariato di polizia di Nervi. La questione bocconi è stata affrontata di recente in consiglio comunale e l'assessore competente ha assicurato la massima attenzione da parte del Comune nel contrastare questo odioso fenomeno.