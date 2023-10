Spruzzano spray urticante a scuola: una ventina di ragazzi in ospedale

Momenti di panico a scuola per quello che, forse, doveva essere uno scherzo. Stamattina, giovedì 19 ottobre 2023, una ventina di studenti dell'istituto Rosselli di via Giotto a Sestri Ponente sono finiti in ospedale e due piani della struttura sono stati evacuati.

Tutto sembra sia nato da un paio di ragazzi che avrebbero spruzzato dello spray urticante in una classe. Momenti di paura perché altri studenti hanno avuto problemi agli occhi e alle vie respiratorie.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno allontanato professori e ragazzi per i controlli, sono arrivate anche diverse ambulanze inviate dal 118 e la polizia per i necessari accertamenti. Nessuno studente è grave, ma molti sono stati accompagnati in ospedale.