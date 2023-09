Spray al peperoncino in discoteca, in due finiscono in ospedale

Due giovani sono stati portati per accertamenti in ospedale dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino in discoteca. È successo all'interno di un locale in lungomare Lombardo, traversa di corso Italia.

La chiamata al 112 è arrivata quando erano quasi le 3.30 di lunedì 4 settembre 2023. Sul posto sono intervenute due ambulanze, della Croce Verde di Quarto e della Bianca. Diverse le persone coinvolte, ma solo in due hanno deciso di farsi accompagnare in ospedale.

Sul posto anche la polizia di Stato per gli accertamenti del caso. I due giovani portati in ospedale non sono gravi. Indagini in corso per tentare d'identificare gli autori del gesto.