Cento ucraini all'ex ostello del Righi, i migranti trasferiti ai Camaldoli

La Prefettura di Genova ha confermato, in un incontro con il coordinamento delle Associazioni di Lagaccio e Oregina, che saranno spostati dall'ex Ostello della gioventù del Righi a un centro di accoglienza ai Camaldoli i circa settanta migranti nordafricani ospitati nella struttura. Al loro posto, secondo quanto riferito dai cittadini presenti, una comunità di cento ucraini che è stato valutato necessario ospitare in un'unica struttura.

"Abbiamo esposto la nostra totale contrarietà all'iniziativa - commenta il coordinamento delle associazioni di Oregina-Lagaccio in una nota - che a nostro modo di vedere non tiene conto dei rapporti umani allacciati sia dai bambini che dagli adulti e nemmeno del percorso scolastico e lavorativo delle persone che stano ottenendo l'indipendenza economica aspirando a un insierimento autonomo della società".

"Riteniamo questa scelta errata - prosegue il coordinamento delle associazioni - per le persone che si troveranno a iniziare un nuovo percorso di inserimento e per il progetto che dopo tanti sacrifici stava dando risultati tangibili con la continuità educativa dei più piccoli e l'inserimento nel mondo del lavoro della metà degli uomini ospitati. Si penalizza la gestione e l'impegno delle persone, svalutandole a cose da spostare a piacimento anziché individui con percorsi, aspirazioni e traguardi".

E poi la conclusione: "Cconvinti che l'accoglienza non si moduli per il colore della pelle, religione o lingua, continueremo a offrire agli ospiti della struttura, qualsiasi sia la provenienza, tutta l'assistenza possibile, anche se riteniamo che le scelte prese così rapidamente, senza un confronto vero con operatori e territorio, non offrano una visione positiva del futuro e per certi versi demoralizzano chi ha speso tanto tempo e tanta energia nel lavoro di inclusione".

Sullo spostamento sono intervenuti anche Stefano Giordano (Movimento 5 Stelle), Maria Adelia Rossi (Partito Democratico), Francesca Coppola (Lista Rossoverde) e Giorgio Righetti (Genova Civica): "Il Prefetto ha negato la correlazione tra lo spostamento e gli ultimi disordini, affermando che se lo spostamento avesse avuto tale motivazione si sarebbe già verificato in precedenza. La nostra preoccupazione era di uno smistamento di famiglie nei vari centri e una fine di un percorso di integrazione avviato grazie alla generosità degli abitanti e alle associazioni del quartiere. La realtà descritta in prefettura è uno spostamento di tutte le famiglie presenti al centro di accoglienza presso i Camaldoli (ex RSA) in un contesto più consono, con una presa in carico globale degli ospiti comprensiva di assistenza medica anche pediatrica e psicologica , iscrizione scolastica e disponibilità di pulmino per gli spostamenti. L’Ostello riceverà una comunità ucraina con famiglie che hanno già avviato un percorso di integrazione, circa 100 unità. Resta l’incognita del futuro dell’ostello. Abbiamo comunicato grande preoccupazione per la vendita dell’ostello dove il sindaco vuole trasformare l’edificio in una delle solite speculazioni edilizie. Il prefetto ha garantito la volontà di mantenere l’aspetto sociale dello stabile in quanto fondamentale per Genova, ha anche dimostrato una profonda conoscenza dei problemi aprendosi comunque a futuri incontri di collaborazione per i quali siamo disponibili e per questo la ringraziamo".