Corruzione, niente revoca dei domiciliari per Aldo Spinelli

Niente revoca dei domiciliari per Aldo Spinelli. La gip Paola Faggioni nel pomeriggio ha respinto l'istanza dei legali di 'Sciò Aldo', Andrea Vernazza e Sandro Vaccaro. Per la giudice, Spinelli, che si trova ai domiciliari dallo scorso 7 maggio, ci sarebbe un "attuale pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove".

Come per Toti, dalle analisi dei telefoni sequestrati a Spinelli sarebbero infatti emersi incontri recenti tra Spinelli e il presidente della Regione. L'incontro è quello avvenuto nel Principato di Monaco il 23 e il 24 marzo, al termine del quale Toti aveva chiamato la sua segretaria parlandole della volontà di Spinelli di aderire alla cena di finanziamento a villa Lo Zerbino, pagando per dieci persone.

"Particolarmente significativo - scrive la giudice - è il fatto che, nel corso della predetta conversazione, Toti - evidentemente sulla base di preventivi accordi sempre con lo Spinelli - faceva riferimento a una somma che avrebbe ricevuto dall'imprenditore, ulteriore rispetto a quella 'ufficiale' della partecipazione alla cena elettorale".

Di quella cena Spinelli ne aveva parlato anche il 9 marzo al telefono con l'imprenditore amico Augusto Cosulich. "Ho invitato otto nove miei manager perchè vuole

che portiamo tanta gente Toti", diceva Spinelli a Cosulich, che però di persone ne avrebbe portate venti, e a 'Sciò Aldo' rispondeva: "Tu belin proprio sei il solito tirchio belin".

I legali di Spinelli ricorreranno al Riesame.