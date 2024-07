Corruzione, terminata l'udienza di Spinelli al Riesame, per la procura deve rimanere ai domiciliari

Dopo Signorini e Toti è il turno di Aldo Spinelli, il cui ricorso al Riesame è stato discusso questa mattina. Scio' Aldo, confinato agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio, non si è presentato in tribunale. In aula era presente il suo legale, Alessandro Vaccaro, che davanti al presidente del Riesame Massimo Cusatti tenterà la strada dell'attenuazione della misura cautelare, chiedendo, come già fatto nell'istanza respinta dalla gip Paola Faggioni, di sostituire gli arresti domiciliari con una misura interdittiva. Come già avevano fatto per Toti e Signorini, i pm si sono opposti, chiedendo che l'imprenditore rimanga ai domiciliari.

Secondo il giudizio di Alessandro Vaccaro, la misura sostitutiva potrebbe essere applicata viste le dimissioni di Spinelli dalla sua azienda e considerato che i co indagati e le persone informate sui fatti relativi alla vicenda, sono stati tutti sentiti dai magistrati. "Va considerato anche il tempo trascorso e il fatto che tutti hanno ammesso i fatti storici, ovvero dazioni, ricevimento di denaro e trasferte", spiega Vaccaro a GenovaToday. A decidere se i fatti ammessi saranno reati, come ricordato dall'avvocato di Giovanni Toti, Stefano Savi, sarà il processo, ma intanto per Vaccaro, verrebbe meno l'esigenza cautelare dei domiciliari.

Un varco per la difesa potrebbe essere la decisione del Riesame di non considerare più attuale il pericolo di inquinamento delle prove per quanto riguarda Giovanni Toti. "Il Riesame dice che questo pericolo non c'è", si limita a commentare Vaccaro che non azzarda previsioni su cosa deciderà il Riesame.



Sull'esito dell'udienza di Toti, che si è visto respingere l'istanza, Vaccaro spiega: "Siamo su posizioni diverse, per Toti non può esistere misura interdittiva, perché se uscisse tornerebbe a fare il presidente della Regione, mentre Spinelli si è dimesso da ogni incarico.

Nel frattempo al suo cliente è di nuovo stata negata la possibilità di incontrare il figlio Roberto, anche lui indagato. Così Scio' Aldo ha deciso di rinunciare anche a incontrare gli amici, permesso che gli era stato concesso dalla gip.